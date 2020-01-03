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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- İsrail Başbakanı Netanyahu: 'ABD'nin kendini savunma hakkı var'

- İsrail Başbakanı Netanyahu: 'ABD'nin kendini savunma hakkı var'

Netanyahu'nun açıklamaları

( TEL AVİV ) - İsrail Başbakanı Netanyahu: "ABD'nin kendini savunma hakkı var" TEL AVİV

Savunma Hakkı İran Nani İsrail Saldırı 


- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine yönelik, "ABD'nin kendini savunma hakkı var" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle ilgili, kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.
Netanyahu, "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de tamamen aynı hakka sahip" dedi.
İsrail'e dönmek üzere Yunanistan'da havaalanında bulunan Netanyahu, "Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve diğer birçok masum insanın ölümünden sorumludur. Süleymani, bu yönde saldırılar planlıyordu" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Başkan Trump hızlı, zor kullanarak ve kararlı bir biçimde hareket etmeyi hak ediyor. İsrail barış, güvenlik ve kendini savunma için verdiği adil mücadelede ABD ile birlikte" şeklinde konuştu.

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