Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail askerlerinin şehit ettiği Rezzan hemşirenin ailesi bayrama buruk girdi - GAZZE

İsrail askerlerinin şehit ettiği Rezzan hemşirenin ailesi bayrama buruk girdi - GAZZE



GÖRÜNTÜ DKÜMÜ: - Gazze 'de şehit edilen Rezzan hemşirenin annesi Sabrin en - Neccar'ın kızının mezarını ziyaret etmesi,dua etmesi - Gazze 'de şehit edilen Rezzan hemşirenin annesi Sabrin en - Neccar ile röportaj - Gazze 'de şehit edilen Rezzan hemşirenin fotoğraflarının asıldığı odaİsrail askerleri tarafından Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en - Neccar'ın ailesi bayramı buruk karşıladı."Rezzan olmadan bayram, bayram değil. Rabbim bana onun yokluğunda sabır versin. Çünkü çok ama çok zor." diyen şehit hemşirenin annesi Sabrin en - Neccar, bayram namazından sonra doğruca kızının kabrini ziyaret etti.Acısı taze anne, kızının mezarını öperek bayramını ve şehadetini tebrik etti.Hayatının en anlamlı varlığını yitirdiğini belirten anne Neccar, bu bayramı şimdiye kadarki "en zor ve en acı" bayram olarak nitelendirdi.Neccar, "İnsanlar beni metanetli görüyor. Ancak ben Rezzan'ın yokluğunda içimden ağlıyorum. O, benim için her şey demekti." dedi.
Şehit Rezzan'ın annesi Neccar ayrıca, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün hedefine ulaşana kadar devam etmesini istediğini belirtti.
Neccar ailesi, son iki aydır devam eden gösterilerde İsrail zulmü ve orantısız şiddeti sonucu evladını yitiren 128 aileden sadece birisi.Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği gönüllü hemşire Rezzan en - Neccar, 1 Haziran cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Şehadet Şehit Abrin Bayram Namazı İsrail 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı