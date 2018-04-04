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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli genç Arafe'nin cenazesi toprağa verildi - GAZZE

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli genç Arafe'nin cenazesi toprağa verildi - GAZZE



: - Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması - Cenazenin evine getirilmesi ve yakınlarının üzüntüsü - Anne Fethiye Arafe ile röportaj - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin taziyeye gelmesi Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün hayatını kaybeden Filistinli Ahmed Ömer Arafe (25) Deyr el - Belah kentinde son yolculuğuna uğurlandı.Anne Fethiye Arafe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun; geçen cuma gününden bu yana "geri dönüş hakkı ve ablukanın kaldırılması" talebiyle düzenlenen gösterilere katıldığını ifade ederek, "Dün öğlen yemeğini yedi, namazını kıldı, hazırlanıp gösteri alanına gitti." dedi.
Oğlunun şehadet haberiyle şok olduğunu ifade eden anne Arafe, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan tüm sivil vatandaşlar, İsrail silahlarının hedefinde." diye konuştu.
Fethiye, "kayıplarının onları, ulusal etkinliklere katılmaktan, Filistin topraklarına geri dönüş mücadelesinden vazgeçirmeyeceğini" vurguladı.Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından genç Filistinlinin naaşı, Deyr Belah'taki kabristanda toprağa verildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Filistinli Ahmed Ömer Arafe için kurulan taziye çadırına gelerek aileye taziyelerini iletti.

Şehadet Kabristan Muhabir Cenaze Namazı İsrail 

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