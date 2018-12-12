İsrail askerlerinin şehit ettiği 4 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreni - GAZZE
: - cenazenin evine getirilmesi ve yakınlarının naaşa veda etmesi - Yakınlarının üzüntüsü - Şehid olan Filistinli çocuk Ahmed'in annesi Ümmü Ammar ile röportaj - Şehid olan Filistinli çocuk Ahmed'in babası Yasir Ebu Abid ile röportaj - Şehidin naaşının sloganlar eşliğinde cmaiye götürülmesi ve cenaze namazının kılınması İsrail askerlerinin şehit ettiği 4 yaşındaki Filistinli çocuk için cenaze töreni düzenlendi. İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve şehit olan 4 yaşındaki Filistinli çocuk Ahmed Yasir Sabri Ebu Abid için Gazze 'nin Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Filistinli çocuğun evine getirilen naaşına veda eden yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin naaşının sloganlar eşliğinde kentteki camiye götürülmesinin ardından cenaze namazı kılındı.Şehidin annesi Ümmü Ammar "O sadece bir çocuk, suçu neydi? Orada durup izlemekten başka hiçbir şey yapmamıştı, O, inşallah şimdi Allah katında şehid oldu. Arap ülkelerinden Filistinli çocukların yanında durmalarını istiyoruz, " dedi. Şehidin babası Yasir ise" Ben ve oğlum Ahmed yürüyorduk, Üzerimize atılan roketten bizim dışımızda 6 kişi daha yaralandı. Suçumuz ne? Biz ne yaptık? Oğluyla, kardeşiyle oraya bulunanları hedef alıyorlar. Babasının kalbini oğlu ile yakmak için mi? Dünya bu yapılana sessiz kalıyor, hatta sessiz kalmak bile değil, onlara destek oluyor. Dünyaya sesleniyorum, bizim yanımızda dursunlar, her gün öldürülen masum çocukların yanında dursunlar" dedi. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında geçen cuma günü İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 4 yaşındaki Ahmed Yasir Sabri Ebu Abid'in şehit olduğunu belirtmişti.Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.