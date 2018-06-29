- İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli şehit oldu



- Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 14’üncü cumasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin şehit olduğu öğrenildi. Gazze Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı, Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 14’üncü cumasında 2 kişinin şehit olduğunu 300’den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ise Mohammed Fawzi Alhamaida (24) ve Yasir Amjad Aburlnaja (14) olarak açıkladı.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’tan bu yana devam eden gösterilerde 133 kişi hayatını kaybederken 15 bin kişi de yaralandı.

