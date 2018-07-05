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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail Askerlerinden, Esirler Eski Bakanı El-Kubha'ya Gözaltı

- İsrail Askerlerinden, Esirler Eski Bakanı El-Kubha'ya Gözaltı

Gözaltına alınma görüntüleri

Gesi İsrail 

-Detaylar

(CENİN) - İsrail askerlerinden, Esirler Eski Bakanı El-Kubha'ya gözaltı CENİN

- İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Cenin şehrinde yaşayan Esirler ve Özgürleştirilenlerin İşleri Eski Bakanı Vasfi El-Kubha'yı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. İsrail güçleri, gece saatlerinde Filistin'in Esirler ve Özgürleştirilenlerin İşleri Eski Bakanı Vasfi El-Kubha'yı Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin'deki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gece İsrail askerleri tarafından yapılan baskınlar sonucunda onlarca Filistinli gözaltına alındı. Öte yandan İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek farklı iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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