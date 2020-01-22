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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı

- İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı

Zihinsel engelli gencin gözaltına alınması

Gesi İsrail Kontrol Noktası Irak Trol 

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( EL HALİL ) EL HALİL

- İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentinin güney bölgesindeki Ebu el-Riş kontrol noktasında bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, 28 yaşındaki Filistinli gencin isminin Muhammed Khaled Ebu Türki olduğunu açıkladı.
Ebu Türki'nin ailesi, gözaltına alınan 28 yaşındaki gencin zihinsel engelli olduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi.
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