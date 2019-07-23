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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- İsrail Askerleri, Suudi Gazeteciye Saldıran 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı

- İsrail Askerleri, Suudi Gazeteciye Saldıran 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı

israil askerleri, Suudi gazeteciye saldıran 3 Filistinliyi gözaltına aldı

( KUDÜS ) - İsrail askerleri, Suudi gazeteciye saldıran 3 Filistinliyi gözaltına aldı KUDÜS

Protesto İsrail Şili 


- İsrail askerleri, dün Mescidi Aksa’ya girmek isteyen Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Mesud’a saldıran 3 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail’in davetlisi olarak Kudüs’e gelen Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Mesud, Mescidi Aksa’ya girerken protesto edilmişti. Protestocular gazetecinin Mescidi Aksa’ya girmesine izin vermeyerek, "Burası sizin yeriniz değil. İsrail’e gidin onlar sizi korusun” diye haykırmıştı. Bazı Filistinliler gazetecinin yüzüne tükürerek, "ABD sizi satın aldı” demişti. İsrail güçleri, Suudi gazeteci Mesud’u protesto eden ve saldıran 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Cumartesi günü aralarında Suudi Arabistan ve Iraklıların da bulunduğu 6 kişilik Arap gazeteci grubu İsrail'i ziyaret etmişti.
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