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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze sınırında biri çocuk iki kişiyi şehit etti - HAN YUNUS

İsrail askerleri Gazze sınırında biri çocuk iki kişiyi şehit etti - HAN YUNUS



: - Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi Morgu - Gösterilerde şehit edilen 24 yaşındaki Filistinli Muhammed Fevzi el - Hamayide ve ve 13 yaşındaki Yaser Ebu Alnaca'nın naaşları - Şehitlerin yakınlarının üzüntüsüHAN YUNUS (AA) - Gazze Şeridi'nin güneyindeki İsrail sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şehit edilen 24 yaşındaki Filistinli Muhammed Fevzi el - Hamayide'nin ve 13 yaşındaki Yaser Ebu Alnaca'nın naaşları, Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 24 yaşındaki Filistinli Muhammed Fevzi el - Hamayide şehit olmuştu. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze 'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtmişti.Kudra, İsrail askerlerinin kullandığı merminin karnına ve ayağına isabet etmesi sonucu Hamayide'nin şehit olduğunu kaydetmişti.Sözcü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze 'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 13 yaşındaki bir çocuğun şehit olduğunu duyurmuştu.

Şehit Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Yazılı Açıklama Mermi 

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