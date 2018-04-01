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( EL HALİL ) - İsrail askerleri, Filistinli çocuğu evinde gözaltına aldı EL HALİL



- İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir eve düzenlediği baskında 14 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. İsrail askerleri, Batı Şeria’daki El Halil kentinde bulunan Al-Arroub mülteci kapına baskın düzenledi.

İsrail askeri, mülteci kampındaki bir eve düzenledikleri baskın sırasında annesinin çığlıklarına ve müdahalesine rağmen 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Filistinli aktivistler, sosyal medyada olay anının görüntülerini yayınladı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta sosyal medyada 2 İsrail askerinin, 3 yaşındaki bir Filistinli çocuğu alıkoyma girişiminde bulunduğunu gösteren video yayınlanmıştı. Bir Filistinli insan hakları örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, Mart ayında en az 100 çocuk İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

