Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- İsrail Askerleri, Filistinli Çocuğu Evinde Gözaltına Aldı

- İsrail Askerleri, Filistinli Çocuğu Evinde Gözaltına Aldı

İsrail askerleri bir çocuğu alıkoyuyor

Sosyal Medya Mülteci İnsan Hakları Örgütü İsrail Mülteci Kampı 

-sosyal medya görüntüsü

( EL HALİL ) - İsrail askerleri, Filistinli çocuğu evinde gözaltına aldı EL HALİL

- İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir eve düzenlediği baskında 14 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. İsrail askerleri, Batı Şeria’daki El Halil kentinde bulunan Al-Arroub mülteci kapına baskın düzenledi.
İsrail askeri, mülteci kampındaki bir eve düzenledikleri baskın sırasında annesinin çığlıklarına ve müdahalesine rağmen 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Filistinli aktivistler, sosyal medyada olay anının görüntülerini yayınladı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta sosyal medyada 2 İsrail askerinin, 3 yaşındaki bir Filistinli çocuğu alıkoyma girişiminde bulunduğunu gösteren video yayınlanmıştı. Bir Filistinli insan hakları örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, Mart ayında en az 100 çocuk İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı