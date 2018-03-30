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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- İsrail Askerleri, Filistinli Çiftçiyi Öldürdü

- İsrail Askerleri, Filistinli Çiftçiyi Öldürdü

Öldürülen ve yaralı Filistinlinin görüntüleri

( GAZZE ) - İsrail askerleri, Filistinli çiftçiyi öldürdü GAZZE

Hastane Allah İsrail Mermi Saldırı 


- İsrail askerleri, Gazze’nin güneyinde attıkları tank ve topçu bombaları ile bir çiftçiyi öldürdü, diğerini yaraladı. İsrail askerleri, Gazze'nin İsrail sınırındaki El-Karara kasabasında açtıkları top ateşiyle 1 Filistinli çiftçiyi öldürdü, diğerini ise yaraladı. Tıbbi kaynaklar, 27 yaşındaki Omar Wahid Nasrallah Sammour adındaki genç çiftçinin, İsrail sınırında konuşlanmış bir İsrail tankından çıkan top mermisiyle öldürüldüğünü söyledi.

Kaynaklar başka bir çiftçinin ise ciddi şekilde yaralandığını, Gazze'deki Khan Yunis'te bir hastaneye kaldırıldığını, durumunun ağır olduğunu bildirdi. Gazze'deki medya kaynakları, öldürülen ve yaralanan Filistinlilerin çiftçi olduklarını, sınır yakınındaki topraklarında çalıştıklarını ve saldırının onları ve diğer birkaç çiftçiyi hedef aldığını doğruladı.
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