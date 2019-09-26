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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
-İsrail Askerleri 14 Yaşındaki Çocuğu Vurmasının Ardından Mescidi Aksa'nın Kapılarını Kapattı

-İsrail Askerleri 14 Yaşındaki Çocuğu Vurmasının Ardından Mescidi Aksa'nın Kapılarını Kapattı

-İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu vurmasının ardından Mescidi Aksa'nın kapılarını kapattı

( KUDÜS ) - İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu vurmasının ardından Mescidi Aksa'nın kapılarını kapattı KUDÜS

Bıçaklı Saldırı İsrail Saldırı 


- İsrail askerleri bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğa ateş açarak yaraladı. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğa ateş açarak yaraladı. Yaralı çocuğun İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan olaydan hemen sonra İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak kimsenin giriş ve çıkışına izin vermedi.
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