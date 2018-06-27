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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail, Arakib Köyünü 130. Kez Yıktı

- İsrail, Arakib Köyünü 130. Kez Yıktı

Arakib köyü İsrail buldozerleri tarafından yıkılması

( GAZZE ) - İsrail, Arakib köyünü 130. kez yıktı GAZZE

Özel Kuvvet Politika 2010 Yılı Mülteci Hükümet 


- İsrail İşgal Güçleri, Negev Çölü'nün güneyinde bulunan Arakib köyünü 130. kez yıktı. Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail İşgal Güçleri, Negev Çölü'nün güneyinde bulunan Arakib köyünü 130. kez yıktı. Köy sakinlerinden Aziz El-Turi, düzinelerce polis arabası ve "Yuval" adlı özel kuvvet biriminin desteklediği buldozerlerin, sabah saat 8'de köye girdiğini ve köyü 130'cu kez yıktığını söyledi.

İsrail Hükümeti tarafından tanınmayan 35 Bedevi köyünden biri olan Arakib köyü, İsrail buldozerleri tarafından ilk kez 2010 yılında yıkıldı. İsrail'in köyleri yıkması köylerdeki Bedevi nüfusun hükümete bağlı ilçelere taşınması için zorlama amacı taşıyor. İnsan Hakları Grupları, yıkımların yerli Filistin nüfusunun ortadan kaldırılmasını amaçladığını ve İsrail'in Yahudi toplumunun genişlemesinin önünü açacak politikası olduğunu söylüyor. İsrail'deki Sivil Haklar Derneği (ACRI), Negev'de yaklaşık 160 Bedevinin yarısından fazlasının, İsrail tarafından yasal olarak tanınmayan köylerde ikamet ettiğini düşünüyor. İsrail tarafından tanınmayan bu köyler, 1948 Arap-İsrail savaşından kısa bir süre sonra, İsrail devletinin kurulmasını takiben, tahmini 750 bin Filistinlinin evlerinden zorla göç ettirilerek mültecilere dönüştürüldüğü zaman onlar tarafından Negev'de kuruldu. İsrail'in Gazze'yi ve Doğu Kudüs'ü de dahil olmak üzere Batı Şeria'yı 1967'de ele geçirmesinden kısa süre önce sona eren, Filistinlilerin, İsrail askeri hukuku kapsamında yönetildiği 17 yıllık süreçte Bedevilerin çoğu zorla köy bölgelerine aktarıldı. Necef'teki köyler, 60 yıldan uzun süredir İsrail’in sürekli yıkım tehdidi altında.
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