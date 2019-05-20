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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta Polisinden Ramazan ayında alkol denetimi

Isparta Polisinden Ramazan ayında alkol denetimi

-Polis uygulama noktasından genel görüntüler

Alkollü Sürücü Para Cezası Sparta Nitelik Trol 

--Trafik ekiplerinin araçları durdurması ve alkolmetre üfletmeleri
--Asayiş ekiplerinin kimlik sorgulamaları
--Detaylar

( ISPARTA )- Isparta Polisi gece yarısından sonra sürücülere alkol denetimi yaptı- Kontrol edilen 22 araçta alkollü sürücüye rastlanılmadı ISPARTA

- Isparta’da gece yarısından sonra alkollü araç denetimi yapan trafik ekipleri, alkolmetre ile yaptıkları denetimlerde kanuna uygun olmayan nitelik taşıyan 2 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Kentte trafik düzeninin sağlanması amacıyla Ramazan ayı içerisinde de alkol denetimlerini sürdüren Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısından sonra alkol uygulaması yaptı. Trafik ve asayiş ekiplerinin katıldığı uygulamada, durdurulan araç sürücülerine alkolmetre üfletildi, yolculara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada toplam 22 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, alkollü şekilde araç başına geçen sürücüye rastlanılmadığı belirtildi. Asayiş yönünden de herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan uygulamada, trafik ekipleri tarafından çeşitli maddelerden 2 araç sürücüsüne ise 218 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin, Ramazan ayı içerisinde de alkol ve diğer denetimleri sürdüreceği bildirildi.

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