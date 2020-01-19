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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Isparta Galericiler Sitesi’nde tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs yakalandı

Isparta Galericiler Sitesi’nde tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs yakalandı

-Arşiv

( ISPARTA )- Isparta'da tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçan şüpheli yakalandı ISPARTA

İlk Müdahale Akalan Sparta Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Isparta'da aralarında tartışma çıkan bir kişiyi silahla bacağından vurduktan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. ile Süleyman Y. arasında hakaret meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Süleyman Y. isimli şüpheli, yanındaki silahla Hasan S.'yi vurarak bacağından yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay mahalline ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavileri için ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından, Polis ekipleri kaçan şüpheli Süleyman Y. kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, şüphelinin gerekli işlemler sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi
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