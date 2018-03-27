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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Isparta’daki vatandaşlardan parklarda güvenlik kamerası kampanyasına destek

Isparta’daki vatandaşlardan parklarda güvenlik kamerası kampanyasına destek

Çocuk parkı gene görüntüler

Güvenlik Görevlisi Çocuk İstismarı Güvenlik Kamerası Çocuk Kaçırma Sosyal Sorumluluk 

-Torununu parka getiren bir ebeveyn ve bir annenin röportajı
-Parkta bulunan bir amca ile küçük kız röportajı

( ISPARTA )- İHA ve TGRT’nin çocuk parkı kampanyasına Isparta’dan destek ISPARTA

- İhlas Haber Ajansı

ve TGRT Haber’in Türkiye genelinde başlattığı sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, çocuk parklarında güvenlik kamerası kampanyası Isparta’da yaşayan vatandaşlar tarafından da desteklendi. Türkiye genelinde, son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olayları karşısında, İHA ve TGRT Haber tarafından başlatılan ‘Çocuk Parklarına Kamera Konulsun’ kampanyasına Isparta’da yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Şehir halkı, çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağını belirtti.
“Kapıdan dışarı, markete bile gönderemiyoruz ki, buraya nasıl gönderelim” Torununu parkta oynaması için getiren bir vatandaş, “Çocuklarımızı kendim gitmeden parka gönderemem. Çocuklarımızı parktan kaçırırlar diye korkuyoruz. Her türlü şey var. İstismarlar, tecavüzler var. O yüzden korkarım, yalnız parka gönderemem. Kapıdan dışarı, markete bile gönderemiyoruz ki, buraya nasıl gönderelim. Güvenlik kamerası konulsun. Çocuklarımız için önemli ve gerekli bir şey. Tabii ki faydalı ve yararlı olur” dedi.
“Parklarda güvenlik kamerası ve güvenlik görevlileri bulunmalı” Çocuğunu salıncağa binmesi için parka getiren bir başka anne ise, “Son dönemlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor. Gerçekten güvenlik sağlanırsa iyi olur. Ben güvenlik kameralarının yanında, güvenlik görevlilerinin de bulunmalarını istiyorum. Bu da çok çok iyi olur. Gerçekten çocuğumu bırakıp da gidemiyorum, arkamı dönemiyorum, hiç kimseye güvenemiyorum. Çünkü, gördüğümüz ve duyduğumuz olaylardan dolayı biz de artık korkuyoruz. Onun için güvenlik görevlisi de olması lazım. Herkes bu parklara geliyor. Büyük parklarda özellikle güvenlik görevlisi bulunabilir. Güvenlik kameralarının da bence her parkta bulunması gerekiyor. Örneğin, buradaki çocuklar yanlarında anneleri babaları yokken buraya gelmişler. Allah korusun, başlarına bir şey gelirse, güvenlik kameralarından bakılır” diye konuştu.
Görüş belirten vatandaşlar, kampanya kapsamında parklarda yapılması talep edilen güvenlik kamerası sisteminin yararlı olacağını belirtirken, çocuklar ise karşılaştıkları bazı durumlar karşısında tedirginlik yaşadıklarını ilettiler.
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