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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta'daki silahlı kavga - Gözaltına alınan zanlı tutuklandı - ISPARTA

Isparta'daki silahlı kavga - Gözaltına alınan zanlı tutuklandı - ISPARTA

- Isparta 'daki silahlı kavga - Zanlının sevk edilişiGÜNCELLEME - Isparta 'da silahlı kavga: 4 yaralı - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı - Olay çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildiADLİ SÜREÇ VE DURUMU AĞIR OLAN YARALININ KİMLİK BİLGİSİ EKLENDİISPARTA (AA) - Isparta 'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünde çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden ayrılan Eray E. tabancayla tekrar gece kulübüne gelerek, 4 kişiyi yaraladı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Öte yandan yaralılardan Can Polat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Bu arada gece kulübünün önünde yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.Görüntülerde Eray E'nin gece kulübünün önündeki kalabalığa doğru geldiği, sözlü tartışmanın ardından zanlının tabanca ile karşısındakilere ateş ettiği görülüyor.

Hastane Gece Kulübü Silahlı Kavga Sparta Polis Ekipleri 

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