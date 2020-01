Isparta'daki 30 STK'dan eğlence mekanı kapanış saatinin erkene çekilmesine destek açıklaması

-Toplantıdan genel görüntü



( ISPARTA )- STK'lar ‘Kültür yozlaşmasına hayır’ diyerek ortak açıklama yaptı- “Alkol ve uyuşturucudan uzak bir toplumun inşası için yerel yönetimlerin yaptığı ve yapacağı her türlü çabayı destekliyoruz” ISPARTA



- Isparta’da 30 sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcileri, eğlence merkezlerinin kapanış saatini öne çeken belediye encümeni kararına destek vererek ortak basın açıklaması yaptı.Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokak'taki El Ele Derneği’nde yapılan açıklamada, “Kültür yozlaşmasına hayır”, “Eğlence de bir yere kadar”, “Isparta’nın geleceği için destek ol” diyen sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e de destek olduklarını ifade etti.

Açıklamaya Memur - Sen Isparta İl Temsilciliği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Mekke Eğitim Vakfı, Eğitime Destek Platformu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Hak - İş, Cihannüma, Birlik Vakfı, El Ele Derneği, İmam Hatip Mezunları Derneği, ÖNDER, GÜLBU, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Hayırlar Vakfı, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), UYUMDER, CANSUYU, DİNBİRDER, İYİLİKDER, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Yeşilay, Kızılay, Gülistan Çevre Kültür ve Ahlak Derneği, Kültür Eğitim Vakfı, 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği, HAYRAT, UDEF ve HASAD başkan ve temsilcileri katıldı.

"Alkol ve uyuşturucudan uzak bir toplumun inşası için yerel yönetimlerin yaptığı ve yapacağı her türlü çabayı destekliyoruz”'Eğlence merkezlerinin kapanış saatini öne çeken belediye encümeni kararını' desteklediklerini söyleyen sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Salih Arslan, “İlimiz Valiliğinin ve Emniyet Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda, Isparta Belediyemizin ilimizde bulunan, alkollü içki satışı yapan mekânların kapanış saatiyle ilgili saatlerin öne çekilmesi kararını Isparta sivil toplum kuruluşları olarak yerinde ve doğru bir karar olarak görüyoruz. Hatta şehir dışına uygun alanlara taşınmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin, şehrin insanının ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetleri yanında, şehirde yaşayan insanların akıl ve ruh sağlığı açısından büyük önem arz eden alkol ve türevleri ile ilgili şehrimizin insanlarının iyiliğine olan, bir nevi şehrin insanlarını korumaya yönelik böyle olumlu bir tavrı bir başlangıç olarak karar altına almalarını canı gönülden destekliyoruz. STK’lar olarak temennimiz odur ki kötülüklerin anahtarı olan alkol ve uyuşturucudan uzak bir toplum inşası için yerel yönetimlerin yaptığı ve yapacağı her türlü çabayı destekliyoruz. İnanıyoruz ki belediye hizmetleri o bölgede yaşayan insanların beden sağlığı açısından büyük önem arz eden alt yapı çalışmalarının yanında şehrin insanın akıl ve ruh sağlığı açısından da gerekli tedbirlerin alınması aynı derecede büyük önem arz etmektedir. Böyle bir karar alarak Isparta’mızın insanına hayırlı bir hizmetin ilk adımını yapmış olan Isparta Belediyemizi, belediye başkanımız Şükrü Başdeğirmen’i ve belediyemizin belediye meclis üyeleri ve idarecilerini canı gönülden tebrik ediyoruz. Halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Huzurlu yaşamanın, insanların kazançlarından daha önemli olduğunu bildiklerini düşünüyoruz”Ortak açıklamada işletmeciler konusuna da değinen Arslan, “Bu konuda bu işletmelerin sahibi olan değerli hemşerilerimizin de böyle önemli ve hassas meselenin, bir baba - bir anne olarak onları da yakından ilgilendirdiğini ve böyle olumlu bir tavırdan onların da memnuniyet duyması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, o insanların da yaşamış oldukları bölgede huzurlu ve mutlu bireyler olarak yaşamalarının insanların kazançlarından çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu bildiklerini düşünüyoruz. Onların da böyle olumlu güzel bir kararı tüm Isparta halkı gibi destekleyeceklerini canı gönülden inanıyoruz. Bu değerli hizmette katkısı olan tüm insanlara Isparta STK’ları olarak tekrar canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu kararlarından dolayı değerli belediye başkanımızı ve değerli belediye yöneticilerimizi tekrar tebrik ediyoruz ve bu saat düzenlemesini desteklediğimizi ve takipçisi olacağımızın şehrimizin kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu vesileyle yine bu vesileyle tüm halkımıza en kalbi hürmetlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



