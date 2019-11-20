Isparta'da öldürülen Uzman Çavuş ve eşi toprağa verildi

-Mezarlık önünde bekleyen polis ekipleri ve kalabalık

-Cenaze aracının mezarlığa gelişi

-Cenazenin mezarlık içerisine götürülmesi ve kalabalık

-Arşiv Görüntü



( OSMANİYE )- Isparta'da polis memuru kardeşi tarafından kocasıyla birlikte öldürülen Ebru Öztürk, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi OSMANİYE



- Isparta’da aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru kardeşi tarafından, kocası Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile birlikte öldürülen Ebru Öztürk ise memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay 17 Kasım günü Isparta merkez Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli uzman çavuş Erkan Öztürk, sabah saat 09:00 sıralarında evine gelen ve ismi açıklanmayan polis memuru kayınbiraderi ile tartışmaya başladı.

Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma büyüyünce polis memuru kardeşi hem ablası hem eniştesi Erkan Öztürk’e tabanca ile peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri Erkan Öztürk ve Ebru Öztürk’ün cansız bedenleri ile karşılaştılar. Olay sırasında evde bulunan biri 3, diğeri 6 yaşında olan, çiftin 2 çocuğu koruma altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan katil zanlısı kayınbirader polis memurunun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk'ün cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Erkan Öztürk'ün cenazesi, dün gece, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya, eşi Ebru Öztürk'ün cenazesi ise bu sabah Osmaniye'ye getirildi.

Öğle namazının ardından Osmaniye Merkez Kurtuluş Mahallesi, Güvenç Camiinde kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının katılımıyla gözyaşları içerisinde Osmaniye Asri mezarlığında toprağa verildi.





loading...