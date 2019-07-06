Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Isparta’da arazi yangınında hububat ekili alan yandı

Isparta’da arazi yangınında hububat ekili alan yandı

Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzeri ve yol kenarındaki araziler

Borlu Tahkikat Sparta Karahisar Polis Ekipleri 

-Yangından alevli görüntüler
-Yol kenarından yangın söndürme görüntüleri

( ISPARTA )- Isparta - Afyonkarahisar karayolu kenarındaki arazilerde başlayan yangın rüzgarın etsisiyle yayıldı ISPARTA

- Isparta’da hububat ekili arazide çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Isparta-Afyonkarahisar karayolu kenarındaki arazilerdeki yangın nedeniyle çıkan duman rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılırken, zaman zaman trafikteki görüşe de engel oldu. Kısa süre sonra söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık ekili alan küle döndü. Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 11.00 sıralarında Isparta Afyonkarahisar karayolu üzeri Keçiborlu ilçesi sınırında kalan bölgede meydana geldi. İddiaya göre, şehirler arası karayolu kıyısındaki hububat ekili arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafa yayılan duman, zaman zaman trafikteki görüşü de etkiledi. Olayın haber verilmesi üzerine yangına Keçiborlu itfaiye ekipleri ile çevredeki bölgelerden gelen ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, polis ekipleri de trafikte güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra söndürülerek kontrol altına alınan yangında, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektarlık hububat ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan, yangının çıkış nedeni araştırılırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı