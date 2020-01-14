- İspanya'daki patlamada 1 kişi öldü: Acil durum ilan edildi



- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bölgede acil durum ilan edildi. İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlama sonrası olay yerine 20 itfaiye aracı, 1 helikopter ve 11 ambulansın sevk edildiği bildirildi.

Tarragona ile Port Aventura arasındaki demiryolu ulaşımının da durdurulduğu ve bazı yolların kapatıldığı ifade edildi. Bölgede acil durum ilan edildiği duyuruldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Katalan yetkililerle temasa geçtiği ve söz konusu olay nedeniyle gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi.

(AB-ÖZ-Y)



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