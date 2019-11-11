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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İspanya’da seçimleri kazanan Sosyalist Parti yine çoğunluğu sağlayamadı

- İspanya’da seçimleri kazanan Sosyalist Parti yine çoğunluğu sağlayamadı

Sanchez oy kullanma

Aşırı Sağ Genel Seçimler Hükümet Milletvekili Bağımsızlık 

-konuşma
-Oy kullanma işlemleri
-Sanchez zafer konuşması
-Diğer partilerkonuşma

( MADRİD ) MADRİD

- İspanya'da erken genel seçimlerde yüzde 28 oy alan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ilk sırada yer aldı ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamadı. Son 4 yılda 4. kez genel seçime giden İspanya’da dün yapılan erkan genel seçimler bir kez daha kaosa neden oldu. Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yüzde 28 oyla 120 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Ancak sandıktan çıkan oy oranı Nisan’da kurulamayan hükümetin 10 Kasım seçimlerinden sonra kurulmasını daha da imkansız hale getirdi. Sosyalist Parti, Nisan ayında yapılan seçimlere oranla 3 sandalye kaybederken, sandalye sayısını 22 adet artıran Pablo Casado liderliğindeki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ise 88 sandalye kazandı. Seçimlerin galibi ise oylarını ikiye katlayan Santiago Abascal’ın partisi aşırı sağ görüşlü Vox kabul edildi. Vox bu seçimlerde sandalye sayısını 28 artırarak 52’ye yükseltti. Pablo Iglesias’ın Genel Başkanı olduğu sol parti Podemos 7 sandalye kaybederek 35 sandalyeye düştü. Seçimin asıl kaybedeni ise Albert Rivera önderliğindeki liberal görüşlü Vatandaşlar Partisi (Ciudadanos) oldu. Bir önceki seçime oranla 47 sandalye birden kaybeden liberal görüşlü parti, 10 Kasım seçimlerinde sadece 10 sandalye kazanabildi. 2020’de seçim kaçınılmaz hale geldi Öte yandan, seçin sonrasında yapılan ilk değerlendirmelere göre 176 sandalyeyi garanti altına alacak bir hükümetin kurulması imkansız hale geldi. Bunun yanı sıra ekonomik belirsizlik İspanya’da gelecek yıl üçüncü bir seçimin yapılmasını kaçınılmaz hale getirdi. Sağ görüşlü partinin oylarını yükseltmesinde en büyük neden olarak Katalonya'da yaşanan bağımsızlık yanlısı şiddet eylemlerinin etkisi olduğu belirtildi. Öte yandan, Katalonya bölgesinde sandığa gidenlerin yüzde 92.83’ü bağımsızlık yanlısı partilere oy verdi. Katalanları mecliste toplam 23 milletvekili temsil edecek.
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