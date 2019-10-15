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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İspanya'da gemide ölen eski astsubay için tören düzenlendi

İspanya'da gemide ölen eski astsubay için tören düzenlendi

Cenazeden görüntü

İş Kazası Cenaze İspanya 

-Taziyelerden görüntü
-Cenaze namazı
-Askeri tören detaylar
-fotoğraf

( KOCAELİ ) KOCAELİ

– İspanya'da 2'nci kaptan olarak görev yaptığı gemide ayağına halat dolanması sonucu geçirdiği iş kazasında hayatını kaybeden eski astsubay için Gölcük’te tören düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Muharrem Çimen (65), İspanya açıklarında çalıştığı gemide ayağına halat dolanması sonucu geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Vefat eden Çimen’in cenazesi işlemleri sonrasında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Değirmendere’ye getirildi.
Değirmendere Merkez Cami'nde düzenlenen askeri cenaze töreninin ardından Çimen’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aydın’a gönderildi.
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