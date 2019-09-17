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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İsmailağa Cemaati'nin Akdeniz Bölge sorumlusu son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaati'nin Akdeniz Bölge sorumlusu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden görüntü

Hastane Cenaze Güvenlik Önlemi Cenaze Namazı Kolon Kanseri 

-Cenaze namazından görüntü
-Dualar edilmesi
-Cenazenin araca taşınması

( MERSİN ) İsmailağa cemaatinin Akdeniz Bölge sorumlusu son yolculuğuna uğurlandı- Mersin'de tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden Veysel Çeltikçioğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi MERSİN

- Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin Akdeniz Bölge sorumlusu Veysel Çeltikçioğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bir süredir kolon kanseri nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Çeltikcioğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Çeltikçioğlu'nun ölümünü üzüntüyle karşılayan yakınları ve cemaat üyeleri, Mersin'e geldi. Bugün Çeltikçioğlu için Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenledi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın, Toroslar Belediye Başkanı Afşin Atsız Yılmaz ile Çeltikoğlu'nun yakınları ve cemaat üyeleri katıldı.
Ses sistemindeki arızadan dolayı 3. tekbirin arkadaki cemaat tarafından duyulmaması üzerine cenaze namazı 2 kere kılındı. Polis ekipleri ise çevrede kuş uçurtmazken, yoğun güvenlik önlemi aldı.Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenin ardından Çeltikçioğlu, Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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