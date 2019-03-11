İsmail Erdem: “Ataşehir dünya ekonomisine yön verecek”

-Başkanın konuşması

-Dua



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Rizeliler ile bir araya geldi. Programda konuşan Erdem, “1 Nisan’dan sonra gece gündüz Ataşehir için çalışacağız” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, (RİDEF) Rize Dernekler Federasyonu hemşehrileri ile bir araya geldi. Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde gerçekleşen programa Başkan İsmail Erdem’in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya ile çok sayıda Rizeli katıldı.

“Ataşehir dünya ekonomisine yön verecek” Başkan İsmail Erdem, “Şu anda dünya ekonomisi New York’tan yönlendiriliyor. Bütün büyük firmaların akıl babaları orada. Ataşehir, gelecek 20-30 yılda, dünya ekonomisine yön veren, dünya ekonomisinin idare edildiği merkez olacak. Yerel yönetimler bir şehrin istikbalini, geleceğini belirler. Ülkemizin İstikbali için, ülkemizin geleceği için hem maddi hem manevi, özellikle de yatırımcıların da önünün açılabilmesi için 31 Mart’ta bu değişimin yapılması şart” dedi.

“Kazanan Ataşehir olacak” “Kazanan Ataşehir olacak, kazanan İstanbul olacak, kazanan Türkiye olacak” diyen Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “1 Nisan’dan sonra gece gündüz Ataşehir için çalışacağız ve yola devam edeceğiz. İstanbul Türkiye demektir. İstanbul’a yapılan yatırım Türkiye’nin istikbaline yapılan yatırımdır. Dünyanın da istikrarına yapılan yatırımdır. Türkiye güçlenirse dünyaya da huzur gelir. Adalet gelir” şeklinde konuştu.



