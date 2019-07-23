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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular

İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular

-Olay yerinden görüntüler

Hastane Güvenlik Önlemi İntihar Girişimi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

--Polis ekiplerinin ikna çalışması
--Ekiplerden görüntüler
--Meraklı vatandaşlardan görüntüler
--G.D.'nin indirilmesi
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sorunları olduğu iddia edilen 1 kişi yapımı devam eden bir inşaata çıkarak intihar etmek istedi. Haberi duyan mahalle sakinleri de, intihar girişimini izlemek için boş araziyi doldurdu. Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğu iddia edilen G.D. (25) ilçeye bağlı Yunus Emre mahallesinde yapımı devam eden bir inşaata çıkarak intihar etmek istedi. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, G.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda ikna olan G.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada, olay duyarak inşaate gelen meraklı vatandaşlarda, boş arazide intihar girişimini izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonu ile olayı kayıt altına alırken, polis ekipleri de merakla vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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