İslamofobik saldırının yıl dönümünde anma töreni - LONDRA
- Anma töreni detayları - Londra Belediye Başkanı Sadık Han ve ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn'in konuşmalarıLondra'da geçen yıl gerçekleşen islamofobik terör saldırısında hayatını kaybeden Makram Ali anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Islington Belediyesinde'de düzenlenen anma etkinliğinde Müslüman toplumun temsilcilerinin yanı sıra, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ve ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn de birer konuşma yaptı.