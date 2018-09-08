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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İslahiye'de üzüm pekmezi zamanı - GAZİANTEP

İslahiye'de üzüm pekmezi zamanı - GAZİANTEP

- Traktor römorkunda üzüm dolu çuvalları tepeleyen çocuklar - Pekmez yapılan kazanla uğraşan Selvi Barak - Selvi Barakla röportaj - Kaynayan kazan ve karıştırılması - Kaynayan kazanın ateşiİslahiye'de üzüm pekmezi zamanıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi yapılmaya başlandı.Altınüzüm, Yeşilyurt ve Boğaziçi mahalleleri başta olmak üzere yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılan İslahiye'de, Avrupa'ya ihraç edilen sofralık üzümlerin hasadının ardından kalan kısım pekmezlik olarak değerlendiriliyor.İlçede üzüm yetiştiriciliği yapan birçok aile, hem kışın kendi yiyeceklerini ayırıyor, hem de fazlasını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.Toplanan üzümler, yıkanıp ezildikten sonra suyu çıkarılıyor, ardından da evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılarak pekmez imal ediliyor.Değirmencik Mahallesi sakinlerinden Selvi Barak, pekmez yapmanın kolay olmadığını, kendi ihtiyaçlarının yanı sıra satmak için kabarcık türü üzümden pekmez ürettiklerini belirterek, pekmezin kilogramının 20 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Asad Pekmezli 

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