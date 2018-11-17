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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İslahiye'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İslahiye'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza yerinden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Ticari Taksi Bild Trol 


- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Edilinen bilgiye göre İslahiye ilçesi Güllühöyük yolunda F .V. idaresindeki 27 T 5503 ticari taksi, O.K yönetimindeki 31 B 5002 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ticari otomobilin sürücüsü ile diğer otomobilde bulunan M.M. K ile S.K isimli kadınlar yaralandı. Yaralılar yoldan geçenler tarafında İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol araçların kaldırılmasının ardından yenden ulaşıma açıldı
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