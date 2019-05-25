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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Islahiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Islahiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

kazaya yapan araçlardan detay

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-112 ekiplerinden detay
-yaralı taşınırken
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Boğaziçi mahallesinde meydana geldi. Halit D. yönetimindeki 27 SE 768 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada ters istikametten gelen Ahmet İ. yönetimindeki 31 KY 184 plakalı araçla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan Ahmet İ., Halit D., Ömer M., Ökkeş Y. yaralandı . Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ömer M., Ökkeş Y. Gaziantep 25 Aralık Devlet hastanesine sevk edildi. (LO-Y)
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