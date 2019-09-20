İŞKUR’dan istihdam garantili tekstil kursu

--İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakata açıklama.



( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya; “TYP’den 1035 kişi istihdam edilecek” AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü, Çobanlar Halk Eğitim Merkezi ve Çobanlar’da kurulacak olacak bir tekstil firması arasında istihdam garantili kurs protokolü imzalandı. İŞKUR İl binası toplantı salonunda gerçekleştirilen protokole İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Çobanlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Karaçeşme ve tekstil firma sahibi Celal Çelik katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya yaptığı açıklamada, erkek üst giyim sektöründe 50 kişinin istihdam edileceği kursun protokolünü imzaladıklarını söyleyerek, 25 Eylül tarihinde kursun başlayacağını belirtti.

Karakaya şöyle devam etti: “Önümüzdeki günlerde seçmeler gerçekleştirilip, 25 Eylül 2019 tarihinden itibaren kursumuz başlayacak. 13 Ocak 2020 tarihinde ise kursumuz sona erecektir. Firmamız burada büyük bir yatırım yaptı. İnşallah burada 500 kişi istihdam edilecek. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Firma ile iletişim halindeyiz. Çalışmak isteyen vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyoruz. İl Müdürlüğümüze başvursunlar, kurslar hakkında kendilerine danışmanlarımız tarafından gerekli olan bilgilendirme yapılacaktır.” TYP’DEN bin 35 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK Öte yandan Müdür Karakaya, Toplum Yararına Program (TYP) başvurularının ise 30 Eylül tarihi itibariyle başlayacağının bilgisini vererek: “Bilginiz gibi Milli Eğitime bağlı okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları için 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında ilana çıkacağız. Buralarda çalışmak isteyen vatandaşlarımızda 30 Eylül tarihi itibariyle www.iskur.gov.tr adresinde ya da bizzat gelerek il müdürlüğümüzden başvuru yapabilirler. TYP’ye Afyonkarahisar merkez ve ilçelerde toplamda 700 temizlik görevlisi 335 güvenlik görevlisi olmak üzere 1035 kişi istihdam edilecektir. Program 21 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 28 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir” dedi.



