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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yangın - HATAY

İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yangın - HATAY

- İtfaiye ekiplerinin çalışması - Ambulansların hastaları tahliye etmesi - Detaylarİskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yangın - Jeneratör odasında çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilirken, bazıları çevredeki hastanelere sevk edildiHATAY (AA) - İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, jeneratör odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Hastanenin acil bölümündeki jeneratör odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Hastane içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. Acil durumda olan bazı hastalar ise çevredeki hastanelere sevk edildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hastane Bild 

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