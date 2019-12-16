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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İskenderun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İskenderun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Grup arasında tartışma

Alışveriş Güvenlik Kamerası Arbede Bıçaklı Kavga Alışveriş Merkezi 

-Bıçaklı kişini saldırması
-Yaşanan arbede
--- Arşiv--
-AVM'den görüntü
-Hastaneden görüntü
-Ölen kişinin sağlık fotosu
-Öldüren kişinin fotosu

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı Alınan bilgiye göre, olay geçen Cuma gecesi, Süleymaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeye gelen Abidin K. arasında eski bir husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. Yaralılardan Abidin K. kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Veysel K, Can E. ve Furkan Y. gözaltına alındı. Bu arada, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeden çıkan iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişinin bıçakla çevresindekilere saldırması, diğer kişinin de tabancayla ateş açarak karşılık vermesi kameraya yansıyor.
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