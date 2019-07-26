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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İskenderun Çevre Koruma Derneğinden 'angus' açıklaması - HATAY

İskenderun Çevre Koruma Derneğinden 'angus' açıklaması - HATAY

İskenderun Çevre Koruma Derneğinden "angus" açıklaması - HATAY - İskenderun Çevre Koruma Derneğinden "angus" açıklaması - İÇKD Başkanı Nermin Yıldırım Kara'nın basın açıklamasıİskenderun Çevre Koruma Derneğinden "angus" açıklamasıHATAY (AA) - İskenderun Çevre Koruma Derneği (İÇKD), kente gelen ve buradan tahliyesi gerçekleşen anguslarla ilgili basın açıklaması düzenlendi.
Dernek binasındaki açıklamada konuşan İÇKD Başkanı Nermin Yıldırım Kara, kentte uzun süredir canlı hayvan sevkiyatının yapıldığını hatırlattı.Bununla beraber vatandaşlarında ilk etapta koku ve sinek şikayeti başladığını aktaran Kara, vatandaşların yaz aylarında denize giremediklerini söyledi.

Angus sevkiyatlarıyla ilgili kafalarda oluşan soruların açıklığa kavuşması gerektiğini ifade eden Kara, "Biz Çevre Koruma Derneği olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takipçisi olacağız. Resmi bir yazı yazarak yine bu soruların cevaplarını ilgililerden almak istiyoruz. Bunu toplum adına talep ediyoruz." şeklinde konuştu.
Kara, kentteki siyasi parti başkanlarıyla bir araya gelerek bu konuları ele aldıklarını da kaydetti.

Siyasi Parti Basın Açıklaması Hayvan Angus 

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