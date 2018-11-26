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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İşkence yapıldığı iddia edilen eşek koruma altına alındı - ÇORUM

İşkence yapıldığı iddia edilen eşek koruma altına alındı - ÇORUM

- Hayvan barınağına teslim edilen eşekten detaylar - Veteriner hekimlerin eşeği tedavi etmesi - Çorum Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen'in açıklaması İşkence yapıldığı iddia edilen eşek koruma altına alındı - Sungurlu'da işkence yapıldığı öne sürülen eşek, hayvanseverlerin şikayeti üzerine jandarma tarafından sahibinden alınarak, hayvan barınağına teslim edildiÇORUM (AA) - Çorum 'un Sungurlu ilçesinde sahibi tarafından işkence yapıldığı iddia edilen eşek, hayvanseverlerin şikayeti üzerine jandarma tarafından sahibinden alınarak hayvan barınağına götürüldü.İlçeye bağlı bir köyde yaşayan Elmas A. (80), iddiaya göre, ahırda baygın halde bulunan eşeğinin ayaklarına masaj yaptı. Bu sıra bir kişi de Elmas A'nın yaptıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydederek, sosyal paylaşım sitesine yükledi.Sosyal medyadaki görüntüyü izleyen bazı hayvanseverler, eşeğe işkence yapıldığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu. İhbar üzerine köye giden ekipler, eşeği bir kamyonete yükleyerek Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.Vücudunda yaralar bulunan hayvanın barınakta tedavi altına alındığı belirtildi. Çorum Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen, şiddet gördüğü iddia edilen eşek için barınağa gitti.Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın koruma altına alındığını belirterek, "Şu an için eşeğe işkence yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar mevcut. Ancak veterinerler sürtünmeden dolayı bu yaraların oluşmuş olabileceğini söylediler." dedi.

Sosyal Paylaşım Sitesi Hayvan Barınağı Sosyal Paylaşım Cep Telefonu İşkence 

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