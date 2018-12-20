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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İşkence gören papağanın ölümü sonrası Bakan Pakdemirli’den açıklama

İşkence gören papağanın ölümü sonrası Bakan Pakdemirli’den açıklama

arşiv görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Televizyon Kalifiye Yemek Yarışması İşkence 


- Murat Özdemir’in işkence ettiği papağanın hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef kaybettik. Hayvanlarımıza yönelik şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.
Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir'in işkence ettiği Bahtiyar isimli papağanın dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşmuştu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde ameliyat edilen papağının gece saatlerinde sağlık durumunun kötüleştiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğü öğrenilmişti. Papağanın ölümü üzerine sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef kaybettik. Hayvanlarımıza yönelik şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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