Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı

İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı

Villadan detay

İlk Müdahale Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

-hastaneden detay
-yaralının hastaneye getirilmesinden detay
-ambulanstan detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te bir villanın dış cephesine kurulan iskelede çalışırken dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı. Olay, Safranbolu ilçesi Nazar Sokak’ta bulunan villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre villanın dış cephesine kurulmuş olan iskelede çalışmakta olan işçi Mithat A. dengesini kaybederek düştü. İşçinin düştüğünü gören çevredekiler 112’yi aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (RB-OA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı