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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Işıklar 'doğa ve insan için dayanışma' temasıyla kapatıldı - MOSKOVA

Işıklar 'doğa ve insan için dayanışma' temasıyla kapatıldı - MOSKOVA

Işıklar "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı - MOSKOVA - Kızıl Meydan'dan genel görüntüler - Işıkların kapanmasıMOSKOVA (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali'nin yanı sıra hükümet, parlamento binaları ve bazı parkların ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.

Çevre Sorunları İklim Değişikliği Hükümet Parlamento 

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