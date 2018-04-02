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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Işıklar Askeri Lisesi’nin altında polisi alarma geçiren çanta

Işıklar Askeri Lisesi’nin altında polisi alarma geçiren çanta

polis ekiplerinin görüntüsü,

Tahkikat Otobüs Durağı Şüpheli Çanta Polis Karakolu Polis Ekipleri 

-çevre güvenliği alması,
-araçların kontrollü geçişi,
-duraktaki çantanın görüntüsü,
-çantanın incelenmesi,
-içerisinden çıkan evraklar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da Askeri Işıklar Lisesi altındaki otobüs durağına bırakılan şüpheli çantanın içerisinde evrak çıktı. Olay, Yıldırım ilçesi Işıklar Askeri Lisesi’nin altındaki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa bırakılan çanta üzerine polis ekipleri alarma geçti. Yolu tek yönlü trafiğe kapatan ekipler, araçların kontrollü geçmesini sağladı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yaptıkları incelemelerde çantanın içerisinde evrak olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından çanta ve içerisindeki evraklar polis karakoluna götürüldü. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
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