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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İşe gitmek için bekliyordu, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak can verdi

İşe gitmek için bekliyordu, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak can verdi

- ümmü uçarın fotosu

Polis Cenaze Bild Direksiyon Trol 

-- kaza yerinde polislerin incelemesi
-- yakınlarının göz yaşları dökmesi
-- uçarın yanında bulunan arkadaşının olayı anlatması
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen kadına çarptı. İşe gitmek için kaldırımda bekleyen kadın hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Basri G. (21) idaresindeki 48 F 8693 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Fevzi Çakmak Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda bekleyen Ümmü Uçar’a (43) çarptı. Çarpmanın etkisiyle tali yola savrulan otomobil yaklaşık 20 metre sürüklenerek yol kenarındaki mermer yığınlarına çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.Olay yerine ulaşan sağlı ekipleri Uçar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada ağır yaralanan Hasan Basri G. ise, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Basri G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ölüm teğet geçti Kazada hayatını kaybeden Ümmü Uçar'ın yanında bulunan Dilek Canözü, arkadaşı ile işe gitmek için beklediklerini söyledi.

Uçar'ın kaldırımda oturduğunu kendisinin de ayakta durduğunu anlatan Canözü, "Otomobil üzerimize doğru geldi. Onu ezdi, ben yerimden bile hareket bile edemedim. Yanımdan geçti" dedi.
Öte yandan kazayı duyarak olay yerine gelen Uçar’ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadı. Uçar'ın cenazesi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (MY-MB-
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