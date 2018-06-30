İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 4 çocuk annesinden 11 gündür haber alınamıyor

-Çocuklar detay

-Anne ve çocuklar detay

-Anne Sultan Kaya konuşma

-Baba Mustafa Kaçar konuşma

-Kadının fotoğrafı



( ANTALYA - HD)- Gözü yaşlı feryat eden anne kaçırıldığını iddia ettiği kızının bulunmasını isteyerek yetkililerden yardım istedi- Kaçırılan kadının eşi ise eşinin araca zorla bindirildiğini ifade etti ANTALYA



- Antalya’nın Aksu İlçesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi kadından 10 gündür haber alınamıyor. İşe gidiyorum diyerek evden çıkan ve iş yeri önünde zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen kadının bulunması için eşi ve annesi gözyaşları içerisinde yardım istedi. Aksu Atatürk Mahallesi’nde eşi ve Mustafa Yaşar Kaçar. (7), Zeliha Kaçar (11), Hacer Kaçar (12), Seyhan Kaçar (14) olmak üzere 4 çocuğu ve annesi ile birlikte yaşayan 33 yaşındaki Hadiye Kaçar, 18 Haziran günü Altınova Mahallesi’nde bulunan iş yerine gitmek üzere evinden çıktı. Öğlen saatlerinde eve gelerek çocuklarını doktora götürecek olan Hadiye Kaçar, akşam olmasına rağmen evine dönmedi. Kaçar’ın eşine akşam saat 21.00 sıralarında iş yeri müdüründen Hadiye Kaçar’ın kaybolduğu yönünde bir telefon geldi. Eşi Mustafa Kaçar ve annesi Sultan Kaya kızlarını aramak için Altınova Mahallesi’nde bulunan iş merkezine gitti. Kızlarının sabah 09.00 sıralarında iş merkezi önünden bir arabaya bindirilerek götürüldüğünü öğrenen eş ve anne, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. 4 çocuk babası Mustafa Kaçar, iş yerinin güvenlik kameralarında eşinin zorla bir arabaya bindirilirken gördüğünü iddia etti. "İş yerinden beni kızın kaçırıldı diye aradılar." Kızının bulunması için gözü yaşlı feryat eden anne Sultan Kaya, “Ben çocuğumu istiyorum. Allah rızası için yardım etsinler. Benim ciğerlerim parçalanıyor. Allah’ını seven yardım etsin. Ben onları öksüz büyüttüm. Sabah evden çıktı. “Anne ben çocuğu doktora götürmeye geleceğim” dedi.

Bekledim bekledim gelmedi. Akşam bana bir telefon geldi. “Hediye geldi mi” diye. Ben kaçırıldığını akşam saat 20.30’da öğrendim. İş yerinden beni kızın kaçırıldı diye aradılar. Onlar nereden biliyor benim kızımın kayıp olduğunu. Biz bilmeden onlar nasıl biliyor.” ifadelerini kullandı. "Eşimin zorla bir araca bindirilirken gördüm. " Hadiye Kaçar eşi Mustafa Kaçar ise açıklamasında, “Eşim saat 08.00’da işe gidiyor. 09.00 ile 09.15 arası iş yerinin önünden kayboluyor. Saat 11 gibi iş yeri müdürü eşimin olmadığının farkına varıyor. Akşam 09.00’a kadar benim cep telefonumu aramış. Bulamamış. Daha sonra muhtardan almış. Bizim vardığımızda müdür iş yerinde yoktu. Ben daha sonra karakola gittim. Şikayetçi oldum. Ertesi gün yine iş yerine gittim. Çalışanlardan bir tanesi eşimin gönüllü gittiğini bir tanesi ise zorla kaçırıldığını söyledi.



Bende iş yeri önünde bulunan kameraları izledim. Eşimin zorla bir araca bindirilirken gördüm. Eşimi sürüklüyorlar. Polis, “Bizden haber bekleyeceksin” dedi.

Daha sonra bende savcılığa gittim. Savcılık tekrar karakola gönderdi. 4 tane çocuğum var. Eşimin bulunmasına istiyorum. Ben kendim öksüz büyüdüm ama çocuklarım büyümesin” dedi.

(EG

