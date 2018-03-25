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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
İşe giden genç kız sokak ortasında böyle kaçırıldı

İşe giden genç kız sokak ortasında böyle kaçırıldı

Güvenlik kamerası

Genç Kız Jandarma Güvenlik Güçleri Güvenlik Kamerası Kaçırılma 

-Kızın servisten inişi
-Servisten inen genç kızın yanına bir adamın gelişi
-Bir süre sohbet etmeleri
-Kızı servis araçlarının arasından götürüşü

( SAKARYA )- Servisten inerek işe gitmek isteyen genç kızın kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için servisten indiği esnada kaçırılan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor. Genç kızın kaçırıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Akyazı’da bir fabrikada çalışan Banu D., iddiaya göre, işe giriş esnasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldı. Kızlarından bir süre haber alamayan aile, konuyla ilgili olarak jandarmaya ihbarda bulundu. 4 gündür haber alınamayan Banu'nun bulunması için jandarma çalışma başlattı. Genç kızın babası Ünal D., kızlarının bulunması için yardım isteyerek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi. Öte yandan, genç kızın kaçırılma anı fabrikanın güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Banu D.’nin servisten inmesinin ardından bir adamın yanına yaklaştığı görülüyor. Genç kızın adamla bir süre sohbet ettiği ve daha sonrasında ise Banu’nun kimliği henüz belirlenemeyen adam tarafından servis araçlarının arasından götürülüşü görülüyor.
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