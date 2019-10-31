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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Devrilen araçtan görüntü

Fabrika Bild Servis Aracı Trol 

-Ekiplerin bölgedeki çalışmaları
-detaylar

( UŞAK -1) UŞAK

- Uşak’ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10’nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10’nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.
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