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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı (2) - DİYARBAKIR

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı (2) - DİYARBAKIR

- İşçileri taşıyan minibüs devrildi - 9 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekibi - İşçilerin çevreye saçılan eşyaları - İşçilerin yolda yemek üzere hazırladıkları yemeklerin çevreye dağılması İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Diyarbakır - Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildiÇevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.Yaralılar, Diyarbakır ve Lice'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Jandarma Tarım 

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