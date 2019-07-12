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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

detaylar

İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Servis Aracı İşçi Servisi 

-işçi servisinin çekiciye yüklenmesi
-otomobilin vatandaşlar ve polis tarafından itilmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı’nda meydana geldi. C.S’nin kullandığı 38 GP 692 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktan gelen N.T’nin kullandığı 38 P 0431 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan servisin içindeki 10 işçi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken kaza yapan araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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