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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İş yerinin önünde bağlı köpeği taşlayıp öldürdüler

İş yerinin önünde bağlı köpeği taşlayıp öldürdüler

Köpeği taşlayanların güvenlik kamerası görüntüsü

Emniyet Müdürü Köpek Kamera Güvenlik Kamerası 

-Kulübe önünde öldürülmüş köpekten görüntü
-İş yeri sahibinin köpeğin başında yaptığı açıklama

( HATAY -TOPLU-HD) - 4 saldırganın yaptığı vahşet güvenlik kameralarına yansıdı - Sabah dükkana geldiğinde karşılaştığı manzara ile adeta şok olan Seda Yılmaz, vahşeti yapanların bulunmasını istedi HATAY

- Hatay'ın Payas ilçesinde 4 kişi, dükkan sahibinin koruma amaçlı bulundurduğu köpeği taşla öldürdü. Edinilen Bilgiye göre olay, Hatay'ın Payas İlçesi Karacami Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde toptan su satışı yapılan Seda Yılmaz'a ait iş yerinde gece geç saatlerde yaşandı. İş yeri önüne gelen 4 kişi, yaklaşık 3 yıldır koruma amaçlı dükkan önüne bağlı tutulan köpeği, kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Yılmaz, sabah dükkana geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştığını söyleyerek bu vahşeti yapanların biran önce bulunmasını istedi. İlçe emniyet müdürülüğü ekipleri, güvenlik kameralarını da tarayarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
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