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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İş yerinden hırsızlık yapan kadın kamerada

İş yerinden hırsızlık yapan kadın kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları

Alışveriş Hapis Cezası Suç Duyurusu Harekete Geç Polis Ekipleri 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan kadın yakalandı. Kadının yaptığı hırsızlıklardan biri, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül tarihinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık ihbarı aldı. Yapılan suç duyurusunun ardından harekete geçen ekipler, aynı gün farklı adreslerden 550 TL değerinde ürün ile masa altındaki çantadan bin 500 lira para çalınma olayına karıştığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen Seher P. (56), 30 Eylül’de bir alışveriş çarşısında yürürken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Seher P.’nin polisteki sorgusunda, 11 farklı suç kaydının olduğu ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan P., 1 Ekim’de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan Seher P. adlı kadının bir kıyafet mağazasında bulunan masanın altındaki çantayı alıp iş yerinde ‘müşteri’ gibi gezinirken çanta içindeki paraları alması güvenlik kameralarına yansıdı.
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