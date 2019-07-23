“İş yerimi yıktırdınız” tartışması ölümle bitti

-Jandarma araçları detayı



( BALIKESİR )- Edremit’te çıkan silahlı tartışmada bir polis memuru hayatını kaybetti BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesi Narlı Mahallesinde kaçak olduğu gerekçesiyle sabah saatlerinde yıkımı gerçekleştirilen sahil şeridindeki tesislerin sahibi ile yakınlardaki sitenin sakinleri arasında sözlü tartışma silahların kullanılmasıyla ölümle sona erdi. Çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru hayatını kaybederken ikisi ağar 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Narlı sahilinde bir işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirildi.

İddialara göre iş yeri sahibi Yüksel K.(46) ile tatilini yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Kadir Ozan Yüce (28) arasında “Sizin yüzünüzden iş yerim yıkıldı” diyerek tartışma çıktı. Tartışma sonrasında karşılıklı silahların çekilmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Edremit Devlet ve Edremit Özel Hastanelerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile sevk edildi. Durumu ağır olan Polis Memuru Kadir Ozan Yüce yaralı olarak kaldırıldığı Edremit Özel Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çatışmada ağır yaralanan yıkılan iş yeri sahibi Yüksel. K., site sakini Mehmeç Ç. ise Edremit Devlet hastanesine sevk edildiler. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ayrıca çatışmada site sakini Emine Y.’de hafif yaralandı. Olayla ilgili jandarma tahkikat başlattı. (EME-

