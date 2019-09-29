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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
İş yeri yangını - KIRKLARELİ

İş yeri yangını - KIRKLARELİ

- Kırklareli 'nde yangın - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Tüplerden genel ve detay görüntüler - Yanan iş yerinden görüntüler Kırklareli 'nde yangınKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Kırklareli Belediyesinin Yayla Kültür ve Sanat Evleri'nde Sevil Ovalı'ya ait lokma satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.Ekipler, iş yerindeki piknik ve mutfak tüpünü dışarı çıkardı. Gaz kaçırdığı tespit edilen tüplere soğutma çalışması yapıldı.Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Mutfak Tüpü 

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