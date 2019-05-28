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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
İş yeri yangını - HATAY

İş yeri yangını - HATAY

- Yangından görüntüler - İtfaiyecilerin kapıları açma çalışması - Vatandaşların yangını izlemesi Hatay 'da iş yeri yangınıHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Tayfur Sökmen Caddesi üzerindeki bir elektronik eşya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildiYangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü.İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Tron Elektronik Eşya 

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